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Нападающий минского «Динамо» Энас прокомментировал домашнее поражение от «Спартака»

Нападающий минского «Динамо» Энас прокомментировал домашнее поражение от «Спартака»
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Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4).

«Мы, в общем-то, неплохо играли всю игру, но те маленькие вещи, которые мы должны делать, у нас не получались. Нам не везло, где-то шайба залетала в наши ворота с неприятными отскоками. Нам нужно играть лучше, при этом у нас в составе было много молодых ребят, которые боролись, неплохо проявили себя. Для некоторых это были первые игры в сезоне.

Сказывалось ли на лидерах команды большое количество молодёжи в составе? Конечно, чувствовали дополнительную ответственность. Как лидеры команды мы должны лучше себя проявлять, именно сегодня, когда у нас много молодых парней. Конечно, у нас не всё получилось. Очень обидно, но надеюсь, что дальше мы будем показывать лучшую игру.

Много создали моментов в первом периоде, почему не получилось забросить? Очень расстроились, конечно. Если бы у меня был ответ, я бы вам сказал. Если бы у меня был ответ, мы бы и забивали больше», — приводит слова Энаса «Белорусский хоккей».

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