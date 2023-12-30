Канадский защитник ЦСКА: Фёдоров – легенда и в Северной Америке, и в России

Канадский защитник московского ЦСКА Колби Уильямс высказался о главном тренере армейцев Сергее Фёдорове.

«Да уж… Мало того, что приходишь в такой знаменитый клуб, так его ещё и тренирует легендарный игрок, который провёл 18 сезонов в НХЛ. Фёдоров – легенда в Северной Америке, и в России. Знакомство и работа с такой легендой хоккея – это дополнительный бонус, я это очень ценю. И он замечательный человек, очень спокойный. Кричать особо не любит, в этом тоже его большое отличие. Как-то я просто смотрел телевизор, когда он подошёл поболтать о жизни, даже не о хоккее. Ценю такие моменты, когда можно получше узнать тренера не как специалиста, а как человека.

Если честно, я даже не знаю, сколько НХЛ смотрел в детстве, потому что всегда занимался разными видами спорта, и времени смотреть не было. Но Фёдорова, конечно, знал. Играя в НХЛ на приставке, всегда старался взять его к себе в команду. Конечно, видел его игру, хайлайты, знал, кто это. Он был особенным игроком», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.