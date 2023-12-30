Мэттьюс — четвёртый в истории игрок «Торонто» с 15+ голами за один месяц

В эти минуты в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
К данному моменту идёт середина третьего периода, счёт 5:4 в пользу гостей.
Одну из шайб в составе «кленовых листьев» забросил их лидер Остон Мэттьюс. Для него этот гол стал уже 15-м в текущем месяце. Только три игрока в истории «Торонто», помимо Мэттьюса, смогли показать аналогичный снайерский показатель в пределах одного месяца: Рик Вэйв (17 в январе 1983), Фрэнк Маховлич (15 в декабре 1960) и Бэйб Дай (15 в феврале 1921).
При этом, у Мэттьюса есть все шансы стать лучшим в истории клуба по этому показателю. Помимо оставшегося игрового времени в этом матче с «Коламбусом», «Мэйпл Лифс» ждёт также игра 31 декабря с «Каролиной Харрикейнз».
Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету американца 44 (29+15) очков в 32 играх.
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