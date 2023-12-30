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Мэттьюс — четвёртый в истории игрок «Торонто» с 15+ голами за один месяц

Мэттьюс — четвёртый в истории игрок «Торонто» с 15+ голами за один месяц
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В эти минуты в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

К данному моменту идёт середина третьего периода, счёт 5:4 в пользу гостей.

Одну из шайб в составе «кленовых листьев» забросил их лидер Остон Мэттьюс. Для него этот гол стал уже 15-м в текущем месяце. Только три игрока в истории «Торонто», помимо Мэттьюса, смогли показать аналогичный снайерский показатель в пределах одного месяца: Рик Вэйв (17 в январе 1983), Фрэнк Маховлич (15 в декабре 1960) и Бэйб Дай (15 в феврале 1921).

При этом, у Мэттьюса есть все шансы стать лучшим в истории клуба по этому показателю. Помимо оставшегося игрового времени в этом матче с «Коламбусом», «Мэйпл Лифс» ждёт также игра 31 декабря с «Каролиной Харрикейнз».

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету американца 44 (29+15) очков в 32 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Райлли) – 04:14     1:1 Силлинджер (Бин) – 11:17     1:2 Мэттьюс (Марнер) – 12:55     1:3 Робертсон (Лильегрен, Доми) – 21:35     2:3 Гонс (Тексье, Сиверсон) – 23:20     2:4 Нюландер (Мэттьюс, Райлли) – 29:42 (pp)     3:4 Воронков (Годро, Проворов) – 31:05 (pp)     4:4 Джонсон (Бемстрём) – 32:43     4:5 Таварес (Нюландер, Райлли) – 39:05 (pp)     5:5 Фантилли (Годро) – 53:46     6:5 Годро (Сиверсон, Дэнфорт) – 62:56    
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