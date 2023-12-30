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31 сейв Бобровского принёс «Флориде» победу над «Рейнджерс»

31 сейв Бобровского принёс «Флориде» победу над «Рейнджерс»
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3).

В составе победителей шайбами отметились дважды Сэм Райнхарт, а также Эван Родригес и Картер Вераге.

У гостей отличились Артемий Панарин, Уилл Кайлли и Мика Зибанеджад.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Родригес (Барков, Миккола) – 18:45     2:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 27:12     2:1 Панарин (Лафреньер, Линдгрен) – 33:23     2:2 Кайлли (Миллер) – 34:36     3:2 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 37:07 (pp)     3:3 Зибанеджад (Крайдер) – 52:15 (sh)     4:3 Вераге (Форслинг, Ткачук) – 53:37    
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