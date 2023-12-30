31 сейв Бобровского принёс «Флориде» победу над «Рейнджерс»

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3).

В составе победителей шайбами отметились дважды Сэм Райнхарт, а также Эван Родригес и Картер Вераге.

У гостей отличились Артемий Панарин, Уилл Кайлли и Мика Зибанеджад.