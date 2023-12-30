Ассист Дадонова принёс «Далласу» победу над «Чикаго». Бедард очков не набрал
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В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ).
Российский защитник хозяев Евгений Дадонов отметился в этой встрече результативной передачей.
Звёздный новичок «Чикаго» Коннор Бедард остался в этом матче без набранных очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Джонсон (Бовиллье, Дикинсон) – 07:56 0:2 Гуттман (Райхель, Мёрфи) – 10:56 1:2 Хинц (Павелски, Бенн) – 11:49 (pp) 2:2 Павелски (Лундквист, Харли) – 29:03 3:2 Хинц (Робертсон) – 29:23 4:2 Бенн (Джонстон, Дадонов) – 42:10 4:3 Дикинсон (Власик, Гуттман) – 48:58 4:4 Джонсон (Курашев, Корчински) – 57:24 (pp) 5:4 Хинц (Робертсон, Хейсканен) – 64:52
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