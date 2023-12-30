Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассист Дадонова принёс «Далласу» победу над «Чикаго». Бедард очков не набрал

Ассист Дадонова принёс «Далласу» победу над «Чикаго». Бедард очков не набрал
Комментарии

В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ).

Российский защитник хозяев Евгений Дадонов отметился в этой встрече результативной передачей.

Звёздный новичок «Чикаго» Коннор Бедард остался в этом матче без набранных очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Джонсон (Бовиллье, Дикинсон) – 07:56     0:2 Гуттман (Райхель, Мёрфи) – 10:56     1:2 Хинц (Павелски, Бенн) – 11:49 (pp)     2:2 Павелски (Лундквист, Харли) – 29:03     3:2 Хинц (Робертсон) – 29:23     4:2 Бенн (Джонстон, Дадонов) – 42:10     4:3 Дикинсон (Власик, Гуттман) – 48:58     4:4 Джонсон (Курашев, Корчински) – 57:24 (pp)     5:4 Хинц (Робертсон, Хейсканен) – 64:52    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android