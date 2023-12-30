Ассист Дадонова принёс «Далласу» победу над «Чикаго». Бедард очков не набрал

В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ).

Российский защитник хозяев Евгений Дадонов отметился в этой встрече результативной передачей.

Звёздный новичок «Чикаго» Коннор Бедард остался в этом матче без набранных очков.