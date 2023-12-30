Панарин показал вторую скорость в карьере в НХЛ по достижению отметки в 20 шайб

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3).

Одну из шайб гостей в этом матче забросил российский нападающий Артемий Панарин. Этот гол стал для россиянина 20-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, в нынешнем сезоне Панарин показал вторую скорость в карьере в лучшей лиге мира по достижению отметки в 20 голов. На это у него ушло 34 игры. Сделать это быстрее у него получилось только в сезоне-2019/2020 (33 матча).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Панарина 47 (20+27) очков в 34 матчах за «копов».

«Рейнджерс» остались с 49 очками, но продолжают возглавлять таблицу Востока, опережая на три балла «Бостон Брюинз».