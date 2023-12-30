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Панарин показал вторую скорость в карьере в НХЛ по достижению отметки в 20 шайб

Панарин показал вторую скорость в карьере в НХЛ по достижению отметки в 20 шайб
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3).

Одну из шайб гостей в этом матче забросил российский нападающий Артемий Панарин. Этот гол стал для россиянина 20-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, в нынешнем сезоне Панарин показал вторую скорость в карьере в лучшей лиге мира по достижению отметки в 20 голов. На это у него ушло 34 игры. Сделать это быстрее у него получилось только в сезоне-2019/2020 (33 матча).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Панарина 47 (20+27) очков в 34 матчах за «копов».

«Рейнджерс» остались с 49 очками, но продолжают возглавлять таблицу Востока, опережая на три балла «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Родригес (Барков, Миккола) – 18:45     2:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 27:12     2:1 Панарин (Лафреньер, Линдгрен) – 33:23     2:2 Кайлли (Миллер) – 34:36     3:2 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 37:07 (pp)     3:3 Зибанеджад (Крайдер) – 52:15 (sh)     4:3 Вераге (Форслинг, Ткачук) – 53:37    
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