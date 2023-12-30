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Торторелла — первый американский тренер с 1500 матчами в регулярных чемпионатах НХЛ

Торторелла — первый американский тренер с 1500 матчами в регулярных чемпионатах НХЛ
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В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Филадельфию Флайерз».

Этот матч стал 1500-м для 65-летнего рулевого гостей Джона Тортореллы на посту главного тренера в регулярных чемпионатах лучшей лиги мира. Это восьмой результат в истории НХЛ и первый среди уроженцев США.

Напомним, в 2004 году Торторелла привёл «Тампа-Бэй Лайтнинг» к победе в Кубке Стэнли. Также на протяжении своей карьеры он возглавлял такие клубы, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Это второй сезон тренера во главе клуба из Пенсильвании.

Также Джон Торторелла возглавлял сборную США на чемпионате мира-2008 (6-е место) и Кубке мира-2016 (7-е место).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 1
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Лотон, Санхайм) – 16:21 (sh)     1:1 Данн (Бьёркстранд, Веннберг) – 45:45 (pp)     2:1 Шульц (Бьёркстранд, Гурд) – 62:35    
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