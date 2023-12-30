«Сиэтл» одержал волевую победу в матче с «Филадельфией» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сиэтл Кракен» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США). «Сиэтл Кракен» одержал победу со счётом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

На 17-й минуте в меньшинстве отличился нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны. Ему ассистировали Скотт Лотон и Трэвис Санхайм. На 46-й минуте в большинстве защитник «Сиэтла» Винс Данн сравнял счёт с передач Оливера Бьёркстранда и Александера Веннберга. Победу «Сиэтлу» в овертайме принёс защитник Джастин Шульц. Ассистентами выступили Оливер Бьёркстранд и Янни Гурд.