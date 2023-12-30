Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» одержал волевую победу в матче с «Филадельфией» в овертайме

«Сиэтл» одержал волевую победу в матче с «Филадельфией» в овертайме
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сиэтл Кракен» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США). «Сиэтл Кракен» одержал победу со счётом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

На 17-й минуте в меньшинстве отличился нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны. Ему ассистировали Скотт Лотон и Трэвис Санхайм. На 46-й минуте в большинстве защитник «Сиэтла» Винс Данн сравнял счёт с передач Оливера Бьёркстранда и Александера Веннберга. Победу «Сиэтлу» в овертайме принёс защитник Джастин Шульц. Ассистентами выступили Оливер Бьёркстранд и Янни Гурд.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 1
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Лотон, Санхайм) – 16:21 (sh)     1:1 Данн (Бьёркстранд, Веннберг) – 45:45 (pp)     2:1 Шульц (Бьёркстранд, Гурд) – 62:35    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android