Овечкин — о низкой результативности «Вашингтона»: иногда мы придумываем что-то необычное

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), который прошёл этой ночью. Это поражение стало для «кэпс» уже третьим подряд.

«Я думаю, мы играли солидно в первом периоде, имели хорошие шансы. Мы хорошо начали и второй, но затем допустили пару ошибок…

Что нужно сделать, чтобы наладить игру в атаке? Я думаю, просто успокоиться при игре с шайбой и найти свою игру. У нас достаточно опыта, чтобы в ключевой момент, контролируя шайбу, принять правильное решение. Но кажется, что иногда мы пытаемся придумать что-то необычное», — сказал Овечкин в интервью пресс-службе «Кэпиталз».

Напомним, эта игра стала уже 18-й подряд для Овечкина, в которой он не может отличиться в основное время матча.