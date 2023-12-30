Овечкин — о низкой результативности «Вашингтона»: иногда мы придумываем что-то необычное

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), который прошёл этой ночью. Это поражение стало для «кэпс» уже третьим подряд.
«Я думаю, мы играли солидно в первом периоде, имели хорошие шансы. Мы хорошо начали и второй, но затем допустили пару ошибок…
Что нужно сделать, чтобы наладить игру в атаке? Я думаю, просто успокоиться при игре с шайбой и найти свою игру. У нас достаточно опыта, чтобы в ключевой момент, контролируя шайбу, принять правильное решение. Но кажется, что иногда мы пытаемся придумать что-то необычное», — сказал Овечкин в интервью пресс-службе «Кэпиталз».
Напомним, эта игра стала уже 18-й подряд для Овечкина, в которой он не может отличиться в основное время матча.
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