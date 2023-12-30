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Овечкин — о низкой результативности «Вашингтона»: иногда мы придумываем что-то необычное

Овечкин — о низкой результативности «Вашингтона»: иногда мы придумываем что-то необычное
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), который прошёл этой ночью. Это поражение стало для «кэпс» уже третьим подряд.

«Я думаю, мы играли солидно в первом периоде, имели хорошие шансы. Мы хорошо начали и второй, но затем допустили пару ошибок…

Что нужно сделать, чтобы наладить игру в атаке? Я думаю, просто успокоиться при игре с шайбой и найти свою игру. У нас достаточно опыта, чтобы в ключевой момент, контролируя шайбу, принять правильное решение. Но кажется, что иногда мы пытаемся придумать что-то необычное», — сказал Овечкин в интервью пресс-службе «Кэпиталз».

Напомним, эта игра стала уже 18-й подряд для Овечкина, в которой он не может отличиться в основное время матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пажо (Романов, Готье) – 24:51     2:0 Добсон (Барзал, Хорват) – 26:01     3:0 Готье (Пажо, Хорват) – 50:10     4:0 Готье (Пажо, Болдюк) – 50:28     5:0 Пажо (Хольмстрём) – 54:26     5:1 Обе-Кюбель (Сандин, Дженсен) – 59:42    
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