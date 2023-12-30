Дамир Жафяров прокомментировал переход в «Авангард»

Нападающий Дамир Жафяров высказался о переходе в омский «Авангард».

«Ощущения великолепные, эмоции тоже. Провёл первую тренировку, впереди большие задачи. Буду стараться работать, чтобы каждую игру стараться выигрывать.

На что обращает внимание игрок, когда приходит в новый коллектив? Пока ещё не успел. Столько много новых лиц, поэтому только со всеми познакомился, пока всё узнаю. Но думаю, обязательно что-нибудь увижу новое, классное, полезное. Поэтому всё впереди.

Со всеми проиграл где-то в сборной, где-то летом катаемся вместе. Поэтому многих знаю», — сказал Жафяров в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, ранее в КХЛ состоялся крупный трёхсторонний обмен, в результате которого в Омск напрямую из «Ак Барса» отправился форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» – нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев.