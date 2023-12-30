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Дамир Жафяров поделился ожиданиями от первой игры в составе «Авангарда»

Дамир Жафяров поделился ожиданиями от первой игры в составе «Авангарда»
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Нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой». Встреча состоится сегодня, 30 декабря. Команды будут играть на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. Начало матча — в 15:00 мск. Эта встреча станет первой игрой для Жафярова в «Авангарде».

«Думаю, будет очень непросто. Некоторое время не играл. Надо вкатиться, можно сказать, привыкнуть и к самому физическому состоянию, и к требованиям. Поэтому легко точно не будет, но ради этого мы и здесь. Думаю, всё получится», — сказал Жафяров в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, ранее в КХЛ состоялся крупный трёхсторонний обмен, в результате которого в Омск напрямую из «Ак Барса» отправился форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» – нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев.

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