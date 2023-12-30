Овечкин провёл сокрушительный силовой приём против шведского защитника Ахо

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл силовой приём против шведского защитника соперников Себастьяна Ахо.

Встреча завершилась победой «Нью-Йорк Айлендерс» с крупным счётом 5:1. В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо (дважды), Ноа Добсон и Жюльен Готье (дважды). За «Вашингтон Кэпиталз» забил Николя Обе-Кюбель. Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями в этой встрече. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин совершил 26 сейвов.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги на счету 38-летнего Александра Овечкина 20 (6+14) очков в 33 матчах.