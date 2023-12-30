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Илья Самсонов высказался о неудачной игре в матче с «Коламбусом»

Илья Самсонов высказался о неудачной игре в матче с «Коламбусом»
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ). Он совершил 15 сейвов.

«Не знаю, много эмоций прямо сейчас, после игры… Эта игра окончена. Если начнёшь слишком много думать, возможно, будет ещё хуже. Первая игра после рождественских каникул. Просто нужно это понимать и продолжать двигаться. Мне грустно из-за этого, но нужно продолжать работать. Может быть, что-то изменится в следующей игре», — приводит слова Самсонова sportsnet.ca.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Силлинджер, Брендан Гонс, Дмитрий Воронков, Кент Джонсон, Адам Фантилли и Джонни Годро. У «кленовых листьев» отличились Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон, Вильям Нюландер и Джон Таварес.

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