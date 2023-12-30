«Сегодня были не так свежи, как вчера». Тренер «Адмирала» — о матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал второе подряд поражение в матчах с «Нефтехимиком» (2:5). Вчера, 29 декабря, владивостокский клуб уступил со счётом 3:4.

«Прежде всего поздравляю наших болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю им всего самого лучшего. Надеюсь, в новом году «Адмирал» будет их радовать больше.

По игре… Не справились мы с большинством «Нефтехимика», что сыграло решающую роль. Три гола в меньшинстве, плохо блокировали броски. Разбирали, но не до конца. Два незаблокированных броска и два гола, в меньшинстве очень важно блокировать броски. А так игра в равенстве была неплохая. У нас многие сегодня были не так свежи, как вчера, это тоже сыграло роль. А по поводу выхода из зоны… Мы сегодня не так застревали, как вчера, лишних передержек и перекладываний не было. Какие итоги после двух третей сезона? Ещё 24 матча впереди, рано итоги подводить», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.