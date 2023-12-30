«Сегодня были не так свежи, как вчера». Тренер «Адмирала» — о матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал второе подряд поражение в матчах с «Нефтехимиком» (2:5). Вчера, 29 декабря, владивостокский клуб уступил со счётом 3:4.
«Прежде всего поздравляю наших болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю им всего самого лучшего. Надеюсь, в новом году «Адмирал» будет их радовать больше.
По игре… Не справились мы с большинством «Нефтехимика», что сыграло решающую роль. Три гола в меньшинстве, плохо блокировали броски. Разбирали, но не до конца. Два незаблокированных броска и два гола, в меньшинстве очень важно блокировать броски. А так игра в равенстве была неплохая. У нас многие сегодня были не так свежи, как вчера, это тоже сыграло роль. А по поводу выхода из зоны… Мы сегодня не так застревали, как вчера, лишних передержек и перекладываний не было. Какие итоги после двух третей сезона? Ещё 24 матча впереди, рано итоги подводить», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.
- 30 декабря 2023
-
15:52
-
15:38
-
15:17
-
15:14
-
15:02
-
14:46
-
14:22
-
14:06
-
13:35
-
13:32
-
13:25
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:14
-
12:08
-
11:55
-
11:51
-
11:39
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:40
-
10:28
-
10:10
-
10:02
-
09:50
-
09:41
-
09:32
-
09:24
-
09:15
-
09:01
-
09:00