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Тренер «Нефтехимика» Леонтьев прокомментировал вторую победу подряд в матчах с «Адмиралом»

Тренер «Нефтехимика» Леонтьев прокомментировал вторую победу подряд в матчах с «Адмиралом»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (5:2). Вчера, 29 декабря, «Нефтехимик» выиграл во Владивостоке со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гутик (Соловьёв) – 04:34 (5x4)     1:1 Ди (Митякин) – 06:44 (5x5)     2:1 Гутик – 22:00 (5x5)     2:2 Белозёров (Сериков) – 26:26 (5x4)     2:3 Белозёров (Сериков, Сетдиков) – 33:27 (5x4)     2:4 Селезнёв (Митякин) – 42:15 (5x5)     2:5 Соколов (Митякин, Брюквин) – 46:05 (5x4)    

«Мы завершаем тяжелый выезд непростой, но уверенной победой. Накал игры сегодня был такой же, как и вчера. Обе команды хотели победить. Мы все понимаем в каком положении мы находимся и как нам нужны очки. Тем ценнее эта победа. Хочу поздравить всех наших болельщиков с этой победой и с наступающим Новым годом!

Рады, что молодежь обрастает такой уверенностью, как Селезнёв в эпизоде с голом? Я вообще за то, что бы в наших командах и в лиге было больше российской молодежи. Можно долго дискутировать о том сколько легионеров необходимо, но я за то чтобы в наших командах появлялись такие маленькие звёздочки», — приводит слова Леонтьева пресс-служба клуба.

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