Тренер «Нефтехимика» Леонтьев прокомментировал вторую победу подряд в матчах с «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (5:2). Вчера, 29 декабря, «Нефтехимик» выиграл во Владивостоке со счётом 4:3.
«Мы завершаем тяжелый выезд непростой, но уверенной победой. Накал игры сегодня был такой же, как и вчера. Обе команды хотели победить. Мы все понимаем в каком положении мы находимся и как нам нужны очки. Тем ценнее эта победа. Хочу поздравить всех наших болельщиков с этой победой и с наступающим Новым годом!
Рады, что молодежь обрастает такой уверенностью, как Селезнёв в эпизоде с голом? Я вообще за то, что бы в наших командах и в лиге было больше российской молодежи. Можно долго дискутировать о том сколько легионеров необходимо, но я за то чтобы в наших командах появлялись такие маленькие звёздочки», — приводит слова Леонтьева пресс-служба клуба.
- 30 декабря 2023
-
13:35
-
13:32
-
13:25
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:14
-
12:08
-
11:55
-
11:51
-
11:39
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:40
-
10:28
-
10:10
-
10:02
-
09:50
-
09:41
-
09:32
-
09:24
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
08:59
-
08:44
-
08:38
-
08:38
-
08:10
-
08:09
-
07:50
-
07:23