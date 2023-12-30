Тренер «Нефтехимика» Леонтьев прокомментировал вторую победу подряд в матчах с «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (5:2). Вчера, 29 декабря, «Нефтехимик» выиграл во Владивостоке со счётом 4:3.

«Мы завершаем тяжелый выезд непростой, но уверенной победой. Накал игры сегодня был такой же, как и вчера. Обе команды хотели победить. Мы все понимаем в каком положении мы находимся и как нам нужны очки. Тем ценнее эта победа. Хочу поздравить всех наших болельщиков с этой победой и с наступающим Новым годом!

Рады, что молодежь обрастает такой уверенностью, как Селезнёв в эпизоде с голом? Я вообще за то, что бы в наших командах и в лиге было больше российской молодежи. Можно долго дискутировать о том сколько легионеров необходимо, но я за то чтобы в наших командах появлялись такие маленькие звёздочки», — приводит слова Леонтьева пресс-служба клуба.