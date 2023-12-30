«Русская Тройка», суперзвено «Спартака», необычный россиянин в НХЛ. Открытия года в хоккее

А ещё здесь защитник, сопоставимый с Макдэвидом, и самый яркий тренер КХЛ. Без «Торпедо» также не обошлось.

2023 год подходит к концу — а это значит, что пора подводить итоги. Прежде всего хочется сосредоточиться на событиях и личностях, которые порадовали нас. Так что наш первый текст будет посвящён открытиям года.

Здесь будут и знакомые ребята, и те парни, чьи имена мы узнали только в последние месяцы. Кто же попал в список?

Павел Минтюков

34 матча, 18 (2+16) очков, «-6» в сезоне-2023/2024

Павел Минтюков Фото: nhl.com

Российский защитник «Анахайма», в конце ноября справивший 20-летие, стал известен широкой публике только в сезоне-2023/2024. Хоть «утки» и задрафтовали Минтюкова аж под 10-м номером в 2022 году, а в ОХЛ Павел набрал безумные 88 очков в 69 матчах, побив рекорд для российских защитников, игрока всё равно знали в основном лишь яростные хоккейные фанаты.

В нынешнем сезоне спортсмен дебютировал в НХЛ — и сделал это ярко. Павел забросил первую шайбу в лиге уже во втором матче и после этого стабильно набирал очки. Минтюков завоевал место в старте «Анахайма», стал важной частью механизма и на данный момент является лучшим защитником-бомбардиром «Дакс». Несложно поверить, что сейчас мы наблюдаем за становлением одного из лучших оборонцев из России за последние годы.

Куинн Хьюз

78 матчей, 76 (7+69) очков, «+15» — в сезоне-2022/2023

35 матчей, 44 (10+34) очка, «+28» — в сезоне-2023/2024

Куинн Хьюз Фото: nhl.com

Защитник «Ванкувера» и раньше считался качественным игроком, даже в неудачном для «Кэнакс» прошлом сезоне хоккеист смог показать классную статистику. Но именно в календарном 2023 году Куинн «выстрелил». 24-летний Хьюз начал сезон-2023/2024 с трёх ассистов в матче с «Эдмонтоном», а после стал регулярно выдавать безумные перформансы. 0+3 с «Нэшвиллом» и с «Тампой», 1+4 с «Сан-Хосе», 1+3 с теми же «Ойлерз»…

Защитник заиграл на высочайшем уровне в атаке, но при этом не забывал и об основных обязанностях в обороне. Именно благодаря игре Хьюза «Ванкувер» лидирует в Западной конференции, идёт в топ-2 в НХЛ и показывает крайне привлекательную игру. Да и сам Куинн — второй бомбардир «Кэнакс» и лучший по количеству очков среди защитников во всей лиге (девятый среди хоккеистов каждого амплуа — наравне с Коннором Макдэвидом).

Если Хьюз сохранит свой текущий уровень, то наверняка станет одним из лучших защитников НХЛ на годы и подарит «Ванкуверу» шансы на Кубок Стэнли.

Дмитрий Симашев

38 матчей, 5 (3+2) очков, «+4» в сезоне-2023/2024

Дмитрий Симашев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Молодой защитник дебютировал во взрослом хоккее ещё в 2022 году, но до лета 2023-го о нём практически никто не слышал. 18-летний игрок взорвал инфополе на драфте — его неожиданно забрали аж под шестым номером. Выше Матвея Мичкова! При этом Симашев даже побил рекорд Михаила Сергачёва. Теперь именно Дмитрий — лучший российский защитник в истории драфтов. Оборонца «Тампы» в своё время выбрали под седьмым.

Несмотря на неожиданное решение «Аризоны», Симашев в сезоне КХЛ-2023/2024 начал феерить. Сначала Дмитрий стал основным защитником «Локомотива», набрал первые очки и забросил дебютную шайбу во взрослом хоккее. Кроме того, хоккеист начал попадать в хайлайты! Чего только стоит его гол в овертайме матча с «Ладой»! Как прожжённый нападающий, Симашев отобрал шайбу в средней зоне, убежал один на один с защитником на спине и переиграл вратаря.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Вполне возможно, что драфт вдохновил молодого защитника. Симашев неожиданно стал открытием года — и это наверняка только начало.

Пётр Кочетков

24 матча, 12 побед, ОБ 90,9%, КН 2,44 — в сезоне-2022/2023

19 матчей, 8 побед, ОБ 89,8%, КН 2,65 — в сезоне-2023/2024

Пётр Кочетков Фото: nhl.com

Молодой вратарь давно считался крайне перспективным хоккеистом, но ему не хватало стабильности и терпения. В 2019 году Кочетков помог сборной взять бронзу МЧМ, однако затем всё равно долгое время проводил в ВХЛ. Пётр с 2021 года играет в НХЛ и только в конце 2022-го начал получать свои шансы. Тем не менее расцвет вратаря пришёлся именно на 2023 год.

Кочеткову давали шансы — он ими успешно пользовался. В прошлом сезоне Пётр отыграл половину января и почти весь март, а также суммарно за сезон оформил три шат-аута. В текущем чемпионате на счету голкипера лишь один «сухарь», но при этом польза от вратаря несоизмеримо больше. Дела «Каролины» идут не очень, команда яростно борется за путёвку в плей-офф — и именно Кочетков вовремя подтаскивает «Харрикейнз». И даже самостоятельно заводит её — чего только стоит его игра в матче с «Оттавой».

В общем, Кочетков делает весомую заявку на становление безоговорочным первым номером «Каролины» — 2023 год подарил ему замечательную возможность, за которую он ухватился мёртвой хваткой.

Первая тройка «Спартака» в сезоне-2023/2024

Павел Порядин, Иван Морозов и Николай Голдобин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Игра троих новичков московского клуба — Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина — на старте сезона-2023/2024 в КХЛ стала едва ли не главным открытием чемпионата. Во многом именно с перформансами этой тройки связаны успехи «Спартака», идущего на первом месте в чемпионате.

Ещё в конце октября звено Голдобина побило клубный рекорд по количеству голов, забитых одной тройкой. К 24 октября хоккеисты красно-белых на троих забросили 31 шайбу — на это им понадобился всего 21 матч. Предыдущее достижение принадлежало тройке Бранко Радивоевич — Мартин Цибак — Штефан Ружичка, забившей 30 голов в 69 матчах.

К концу года на счету Голдобина 57 (28+29) баллов в 45 встречах, у Порядина при таком же количестве встреч 44 (20+24) очка. Морозов из-за травмы провёл лишь 30 игр, но оформил 31 (9+22) результативное действие. В целом эту тройку уже сейчас можно назвать одной из ярчайших в истории КХЛ. Если «Спартак» на самом деле навяжет борьбу за Кубок Гагарина, не будет вопросов, благодаря кому красно-белым удастся сделать это.

Павел Дорофеев

18 матчей, 9 (7+2) очков, «+5» — в сезоне-2022/2023

17 матчей, 7 (3+4) очков, «0» — в сезоне-2023/2024

Павел Дорофеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий «Вегаса» дебютировал в НХЛ ещё в сезоне-2021/2022, ещё три матча успел провести в декабре 2022 года, однако именно в 2023-м форвард засверкал.

В марте Дорофеева вновь подтянули к основе «Вегаса» — и хоккеист показал потрясающую игру. В семи первых матчах месяца молодой нападающий забросил сразу пять шайб, суммарно набрав 7 (5+2) очков. После этого Павла время от времени подтягивали в основе, он даже оформил дубль в матче с «Миннесотой».

Несмотря на то что Дорофеев так и не сыграл в плей-офф, он внёс свой вклад в неожиданное чемпионство «Вегаса».

Сезон-2023/2024 Павел также начал в основе «Голден Найтс». На время он выпадал из состава из-за травмы, пропустив меньше месяца — с середины ноября по середину декабря. В основном же форвард хоть и не отмечается регулярными полезными действиями, но если уж попадает в хайлайты, то делает это ярко. Чего только стоит эпизод матча с «Монреалем», когда нападающему выбили несколько зубов клюшкой! «Вегас» тогда дважды реализовал большинство и вырвал победу.

Конечно, кому-то кандидатура Дорофеева может показаться крайне спорной, но 23-летний хоккеист подкупает своей работоспособностью и ярчайшими моментами. Его можно назвать самым необычным русским в нынешней НХЛ. Тем более попасть в состав нынешнего «Вегаса», идущего в топ-3 лучших команд лиги, тоже дорогого стоит. С опытом Павел будет показывать ещё более яркую игру — и именно 2023 год поможет форварду проложить путь к такому будущему.

Олег Браташ

Олег Браташ с командой Фото: nhl.com

Пришлось некоторое время подумать над тем, кого стоит выделить из «Лады» — всё-таки целую команду добавлять было бы странно, конкретных игроков выделить сложно, а закрывать глаза на успехи клуба не выйдет. Стало понятно одно: тольяттинский коллектив — это очевидно тренерская работа.

На команду, только вернувшуюся в КХЛ, никто не ставил. Никто не удивился и трём поражениям на старте сезона. Удивления же начались позже. В октябре «Лада» возглавила Восточную конференцию, а в конце месяца и вовсе вышла на первое место в КХЛ! После этого тольяттинцы ожидаемо подсели, но по-прежнему продолжают показывать привлекательную игру.

Сейчас «Лада» занимает третье место в конференции, не забывая удивлять болельщиков — чего только стоят крупные победы над «Металлургом» (5:1) и московским «Динамо» (4:0) в конце декабря. [Технически] новичок КХЛ смог сразу же поразить как соперников, так и экспертов с фанатами — и это заслуга именно Олега Браташа. Опытный тренер выдаёт едва ли не лучшую работу в карьере и готовится пошуметь в плей-офф. Может быть, он и там сможет стать открытием?

Джек Айкел

67 матчей, 66 (27+39) очков, «+26» — в сезоне-2022/2023

36 матчей, 39 (15+24) очков, «+1» — в сезоне-2023/2024

Джек Айкел Фото: nhl.com

Странно добавлять в топ открытий года хоккеиста, который уже долго высоко котируется — ещё и был задрафтован аж под вторым номером. Тем не менее именно 2023-й можно назвать годом прорыва для нападающего «Вегаса». Сага с уходом из «Баффало» завершилась, Айкел восстановился после травмы, потратил годик на адаптацию — и начал зажигать.

В марте форвард оформил хет-трик в ворота «Коламбуса», в концовке регулярки сразу в девяти матчах подряд набирал очки — и продолжил делать это в плей-офф. Айкел стал лучшим бомбардиром розыгрыша и помог «Вегасу» завоевать первый Кубок Стэнли в истории. Несмотря на то что «Конн Смайт» в итоге достался Джонатану Маршессо, пожалуй, именно 27-летний Джек внёс решающий вклад в успех «золотых рыцарей».

В сезоне-2023/2024 нападающий продолжил свои подвиги. Сейчас Айкел является лучшим бомбардиром и ассистентом «Голден Найтс», а также вторым снайпером команды. Неплохой результат для игрока третьего клуба НХЛ, не так ли?

Многие уже успели разочароваться в нападающем и списать его со счетов, однако он вовремя вышел на новый уровень и наконец начал реализовывать свой огромный потенциал — и по праву заслужил звание одного из открытий года.

Леонид Тамбиев

Леонид Тамбиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главный тренер «Адмирала» уже не первый сезон является одной из ярчайших личностей в КХЛ. Тем не менее именно 2023 год раскрыл Тамбиева по-новому.

Хоть «Адмирал» и финишировал в чемпионате-2022/2023 только на седьмом месте на Востоке, команда радовала как своих, так и нейтральных болельщиков интересной игрой. А сам Тамбиев — яркими интервью на пресс-конференциях. Кроме того, стоит отдать должное подготовке «Адмирала». Всё-таки нельзя забывать о том, какое количество перелётов приходится совершать дальневосточной команде.

Главное же достижение Тамбиева пришлось на плей-офф. «Адмирал» сенсационно выбил «Салават Юлаев» в первом раунде, выиграв серию со счётом 4-2. После этого подопечные латвийского тренера навязали борьбу будущему финалисту Кубка Гагарина «Ак Барсу». Дальневосточная команда вылетела, проиграв серию в шести матчах, но в трёх встречах она уступала лишь в одну шайбу.

В любом случае Тамбиев привёл «Адмирал» к лучшему результату в истории клуба.

Нынешний сезон команда из Владивостока начала неудачно, но виной тому скорее управленческие и кадровые проблемы. Несмотря на это, в 2023 году КХЛ получила новую звезду — и ей неожиданно стал тренер.

Молодёжь «Торпедо»

Никита Артамонов и Василий Атанасов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

О молодых хоккеистах нижегородцев, как и о гении Игоря Ларионова, начали говорить ещё в 2022 году. Однако именно в 2023-м эта молодёжь начала зажигать.

Ларионов не побоялся сделать ставку именно на молодых и неопытных игроков. При нём активно заиграли Максим Федотов, Богдан Конюшков, Егор Виноградов, Василий Атанасов, Владислав Фирстов, Никита Артамонов, Антон Силаев… Список можно продолжать очень долго.

В сезоне-2022/2023 молодёжь разбавляли более опытными игроками в лице Николая Коваленко, Алексея Кручинина, Сергея Гончарука — и это дало свои плоды. «Торпедо» завершило чемпионат на четвёртом месте на Западе. А в плей-офф нижегородцы неожиданно прихлопнули московское «Динамо», полностью переиграв бело-голубых. К сожалению, торпедовцы не смогли пройти дальше. Подопечные Ларионова всухую проиграли серию СКА, но для неопытной команды уже этот результат был успехом.

А в сезоне-2023/2024 уже вся власть перешла к молодёжи. Сейчас лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром нижегородцев является 21-летний Атанасов (наравне с 27-летним Максимом Летуновым). Лидерские обязанности на себя берут и 21-летний защитник Конюшков, и 18-летний нападающий Артамонов. Ларионов активно подключает к основе и других молодых хоккеистов.

«Торпедо» идёт на пятом месте на Западе, но в определённый момент сезона нижегородцы лидировали в КХЛ. Главный минус команды — её нестабильность, но игра подопечных Ларионова радует абсолютно всех фанатов. Это хоккейное пиршество. И тем паче, что делают сие именно молодые хоккеисты. «Торпедо» — яркий пример того, как на самом деле нужно развивать молодёжь. Так что смело записываем её в открытия года и надеемся, что в 2024-м сможем поговорить об успехах юнцов из Нижнего Новгорода ещё активнее.

«Русская Тройка» «Коламбуса»

Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

В сезоне-2023/2024 неожиданно зажглась звезда новой «Русской Тройки» — Кирилла Марченко, Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова. Первый заявил о себе ещё в кампании-2022/2023, второй долгое время пробивался в основу «Коламбуса», а третий прибыл в команду только в межсезонье-2023. Для Воронкова адаптация в Северной Америке оказалась слишком сложной, он даже подумывал о возвращении в Россию. Чинахов также ловил себя на мысли о том, что стоит сменить клуб…

А в начале декабря все проблемы были преодолены лишь одним решением главного тренера «Блю Джекетс» Венсана Паскаля. Специалист поставил россиян в одно звено — и получил лучшую тройку в команде и одну из лучших в истории.

С начала декабря Марченко набрал 8 (6+2) очков, включая хет-трик в ворота «Баффало». Воронков записал на свой счёт 5 (1+4) баллов, а Чинахов и вовсе отметился 11 (7+4) результативными действиями! И хоть «Коламбус» идёт в подвале НХЛ, «Русская Тройка» регулярно радует фанатов клуба и всех отечественных зрителей — то яркими хайлайтами, то просто успешной игрой. Сейчас все надежды «Блю Джекетс» неожиданно связались именно с нашими парнями — и они успешно оправдывают доверие, получая удовольствие от совместной игры и разрывая НХЛ.