«Локомотив» уверенно всухую обыграл «Динамо», нанеся бело-голубым третье поражение кряду

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой железнодорожников со счётом 2:0, которая стала для них пятой кряду, а бело-голубые, в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.

Счёт в игре был открыт уже на 18-й секунде нападающим «Локомотива» Александром Полуниным. К середине этой же двадцатиминутки он оформил дубль. В обеих заброшенных шайбах принял участие форвард Павел Красковский, заработавший два (0+2) очка. Больше голов в этой игре зрители не увидели.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил каждый из 41 бросков по воротам, проведя третью игру на ноль в сезоне.

Таким образом, «Локомотив» благодаря этой победе, набрав 63 очка в 44 матчах, обходит «Динамо» (62) на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.