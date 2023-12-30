Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» уверенно всухую обыграл «Динамо», нанеся бело-голубым третье поражение кряду

«Локомотив» уверенно всухую обыграл «Динамо», нанеся бело-голубым третье поражение кряду
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой железнодорожников со счётом 2:0, которая стала для них пятой кряду, а бело-голубые, в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.

Счёт в игре был открыт уже на 18-й секунде нападающим «Локомотива» Александром Полуниным. К середине этой же двадцатиминутки он оформил дубль. В обеих заброшенных шайбах принял участие форвард Павел Красковский, заработавший два (0+2) очка. Больше голов в этой игре зрители не увидели.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил каждый из 41 бросков по воротам, проведя третью игру на ноль в сезоне.

Таким образом, «Локомотив» благодаря этой победе, набрав 63 очка в 44 матчах, обходит «Динамо» (62) на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Полунин (Красковский) – 00:18 (5x5)     2:0 Полунин (Красковский, Елесин) – 09:56 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android