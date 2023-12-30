СКА на домашнем льду всухую крупно обыграл «Автомобилист», одержав третью победу кряду

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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, которая стала для них третьей кряду.

В составе СКА дублем отметился нападающий Василий Глотов, ещё по одной шайбе на свой счёт записали Марат Хайруллин и Арсений Грицюк.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, подопечные Романа Ротенберга, набрав 61 очко в 45 матчах, занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (55) – шестое на Востоке.

Следующий календарный год СКА начнёт домашним матчем с «Витязем» (3 января, начало – в 17:00 мск), а «Автомобилист» примет челябинский «Трактор» (3 января, начало – в 14:30 мск).