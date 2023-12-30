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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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17:30 Мск
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СКА на домашнем льду всухую крупно обыграл «Автомобилист», одержав третью победу кряду

СКА на домашнем льду всухую крупно обыграл «Автомобилист», одержав третью победу кряду
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, которая стала для них третьей кряду.

В составе СКА дублем отметился нападающий Василий Глотов, ещё по одной шайбе на свой счёт записали Марат Хайруллин и Арсений Грицюк.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, подопечные Романа Ротенберга, набрав 61 очко в 45 матчах, занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (55) – шестое на Востоке.

Следующий календарный год СКА начнёт домашним матчем с «Витязем» (3 января, начало – в 17:00 мск), а «Автомобилист» примет челябинский «Трактор» (3 января, начало – в 14:30 мск).

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Хайруллин (Земчёнок) – 04:44 (5x5)     2:0 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 11:13 (5x5)     3:0 Глотов (Земчёнок, Никишин) – 13:08 (5x5)     4:0 Грицюк (Зинченко) – 19:29 (5x5)    
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