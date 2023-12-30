«Торпедо» отдало в аренду 21-летнего защитника Стеклова, проведшего 28 игр в этом сезоне

21-летний российский защитник нижегородского «Торпедо» Кирилл Стеклов продолжит карьеру на правах аренды до конца сезона в клубе ВХЛ «Зауралье». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба в телеграм-канале.

«Желаем 21-летнему игроку обороны продуктивной игровой практики, а также успехов и побед!» — гласит заявление «Торпедо».

Отметим, что в нынешнем сезоне Стеклов провёл 28 матчей за «Торпедо» в КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+5». Ранее он выступал за «Витязь», за который в сезоне-2021/2022 отыграл девять матчей в КХЛ.

«Торпедо», набрав 57 очков в 45 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей игре подопечные Игоря Ларионова встретятся с «Куньлунь Ред Стар» (4 января, 13:00 мск).