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ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью двух юных хоккеистов «Чайки» в ДТП

Федерация хоккея России сделала заявление в связи с гибелью в ДТП двух юных хоккеистов «Чайки» из Вологодской области.

«В Вологодской области в результате трагического ДТП погибли юные хоккеисты команды «Чайка» из Шексны Максим Лебедев и Артём Потапов.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте ФХР.

По данным CherInfo, в субботу, 30 декабря, на 105-м километре трассы Вологда — Новая Ладога произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Предварительно, 41-летний череповчанин на автомобиле Ford S-Max не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После этого Ford отбросило на Mercedes-Benz Sprinter, который также двигался в крайней левой полосе в сторону Вологды.

В результате скончался водитель автомобиля Ford, а также его пассажиры 13 и 12 лет, которые выступали за команду «Чайка».