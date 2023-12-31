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«Динамо Пардубице» победило Канаду и сыграет в финале Кубка Шпенглера с «Давосом»

«Динамо Пардубице» победило Канаду и сыграет в финале Кубка Шпенглера с «Давосом»
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В швейцарском Давосе на стадионе «Айсштадион Давос» в субботу, 30 декабря, прошли полуфинальные матчи Кубка Шпенглера.

В вечернем матче «Динамо» из Пардубице одержало победу над сборной Канады со счётом 4:3.
Голы у чешской команды забили Лукаш Радил (дважды), Мартин Каут и Матей Паулович. У канадцев отличились Джонатан Хазен и Дерек Грант (дважды).

Днём ранее Канада победила в плей-офф за выход в полуфинал финский клуб «КалПа» (6:3).

Кубок Шпенглера . Semi Finals
30 декабря 2023, суббота. 22:15 МСК
Динамо Пардубице
Пардубице
Окончен
4 : 3
Канада
0:1 Хазен (Ди Доменико, Бенн) – 20:24     1:1 Радил (Коштялек, Коусал) – 24:37     1:2 Грант (Кенневилль, Смит) – 39:58 (pp)     1:3 Грант – 42:00 (sh)     2:3 Радил (Черешняк, Каут) – 56:04 (pp)     3:3 Каут (Коштялек) – 58:37     4:3 Паулович (Зогорна) – 59:21    

В другом полуфинале «Давос» победил «Фрёлунду» со счётом 4:3 ОТ. Голы у хозяев турнира забили Калле Андерссон, Деннис Расмуссен, Энцо Корви и Хенрик Хаапала. У шведской команды отличились Эрик Борг, Карл Клингберг и Мальте Стрёмвалль.

Днём ранее «Фрёлунда» разгромила в плей-офф за выход в полуфинал швейцарскую команду «Амбри-Пиотта» (5:0).

Кубок Шпенглера . 1/2 финала
30 декабря 2023, суббота. 17:10 МСК
Давос
Давос
Окончен
4 : 3
ОТ
Фрёлунда Индианс
Гётеборг
1:0 Андерссон (Бристедт, Нордстрём) – 04:14     1:1 Borg (Хальбгевакс, Иннала) – 14:55     1:2 Клингберг (Ласу) – 22:03     2:2 Расмуссен (Хаапала, Юнг) – 23:33     3:2 Корви – 35:32     3:3 Стрёмвалль (Хёгберг, Иннала) – 52:56 (pp)     4:3 Хаапала – 60:51    

Финал между «Давосом» и «Динамо Пардубице» пройдёт 31 декабря и начнётся в 14:10 мск.

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