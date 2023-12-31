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«Динамо Пардубице» победило Канаду и сыграет в финале Кубка Шпенглера с «Давосом»

В швейцарском Давосе на стадионе «Айсштадион Давос» в субботу, 30 декабря, прошли полуфинальные матчи Кубка Шпенглера.

В вечернем матче «Динамо» из Пардубице одержало победу над сборной Канады со счётом 4:3.

Голы у чешской команды забили Лукаш Радил (дважды), Мартин Каут и Матей Паулович. У канадцев отличились Джонатан Хазен и Дерек Грант (дважды).

Днём ранее Канада победила в плей-офф за выход в полуфинал финский клуб «КалПа» (6:3).

В другом полуфинале «Давос» победил «Фрёлунду» со счётом 4:3 ОТ. Голы у хозяев турнира забили Калле Андерссон, Деннис Расмуссен, Энцо Корви и Хенрик Хаапала. У шведской команды отличились Эрик Борг, Карл Клингберг и Мальте Стрёмвалль.

Днём ранее «Фрёлунда» разгромила в плей-офф за выход в полуфинал швейцарскую команду «Амбри-Пиотта» (5:0).

Финал между «Давосом» и «Динамо Пардубице» пройдёт 31 декабря и начнётся в 14:10 мск.