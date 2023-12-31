Овечкин забил первый гол щелчком в сезоне
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».
К данному моменту идёт середина третьего периода, счёт в матче 2:2.
Вторую шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота своего соотечественника Ярослава Аскарова броском сходу после передачи Дилана Строума.
Эта шайба стала первой в нынешнем сезоне для Овечкина, заброшенная щелчком.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44 0:2 Йози – 06:55 (pp) 1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25 2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59 2:3 Нюквист – 65:00
Этот гол стал для Овечкина 829-м за карьеру в НХЛ и помог российской суперзвезде удалось прервать рекордную для себя серию из 18 матчей без голов в основное время матча.
Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 21 (7+14) очко в 34 матчах.
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