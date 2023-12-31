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Овечкин забил первый гол щелчком в сезоне

Овечкин забил первый гол щелчком в сезоне
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

К данному моменту идёт середина третьего периода, счёт в матче 2:2.

Вторую шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота своего соотечественника Ярослава Аскарова броском сходу после передачи Дилана Строума.

Эта шайба стала первой в нынешнем сезоне для Овечкина, заброшенная щелчком.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44     0:2 Йози – 06:55 (pp)     1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25     2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59     2:3 Нюквист – 65:00    

Этот гол стал для Овечкина 829-м за карьеру в НХЛ и помог российской суперзвезде удалось прервать рекордную для себя серию из 18 матчей без голов в основное время матча.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 21 (7+14) очко в 34 матчах.

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