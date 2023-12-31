Овечкин забил первый гол щелчком в сезоне

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

К данному моменту идёт середина третьего периода, счёт в матче 2:2.

Вторую шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота своего соотечественника Ярослава Аскарова броском сходу после передачи Дилана Строума.

Эта шайба стала первой в нынешнем сезоне для Овечкина, заброшенная щелчком.

Этот гол стал для Овечкина 829-м за карьеру в НХЛ и помог российской суперзвезде удалось прервать рекордную для себя серию из 18 матчей без голов в основное время матча.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 21 (7+14) очко в 34 матчах.