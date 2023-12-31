Панарин вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ, набрав 50 очков

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече тремя заброшенными шайбами.

Таким образом российский форвард набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе теперь 23 гола и 27 результативных передач. Он также вошёл в тройку лучших бомбардиров лиги. Артемий уступает лишь Натану Маккиннону у которого 56 очков (19+37) и своему соотечественнику Никите Кучерову, набравшему 59 очков (25+34).

Примечательно, что Никита Кучеров в этой встрече также отметился заброшенной шайбой. В моменте с голом «Тампа» имела численное преимущество в составе, благодаря удалению у «Рейнджерс».