«Эдмонтон» по буллитам переиграл «Лос-Анджелес», у Макдэвида два очка

В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 Б).

В составе победителей шайбами отметились Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Первый записал на свой счёт также результативную передачу.

У «Кингз» шайбы забросили Кевин Фиала и Адриан Кемпе.

«Нефтяники» одержали четвёртую победу подряд, набрали 35 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Ойлерз» 1 января будут гостить у «Анахайм Дакс».

«Лос-Анджелес» имеет 45 очков и идёт шестым на Западе. В ближайшей игре калифорнийский клуб 3 января сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс».