«Эдмонтон» по буллитам переиграл «Лос-Анджелес», у Макдэвида два очка
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В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 Б).
В составе победителей шайбами отметились Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Первый записал на свой счёт также результативную передачу.
У «Кингз» шайбы забросили Кевин Фиала и Адриан Кемпе.
«Нефтяники» одержали четвёртую победу подряд, набрали 35 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Ойлерз» 1 января будут гостить у «Анахайм Дакс».
«Лос-Анджелес» имеет 45 очков и идёт шестым на Западе. В ближайшей игре калифорнийский клуб 3 января сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фиала (Кемпе, Даути) – 14:44 (pp) 2:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 18:49 2:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 25:35 (pp) 2:2 Драйзайтль (Макдэвид) – 35:29 2:3 Райан – 65:00
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