Сарос помог Аскарову получить шайбу с первого победного матча в карьере НХЛ

В Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

Голкипер «Предаторз» Ярослав Аскаров одержал свою первую победу в НХЛ. Россиянин отразил 27 из 29 бросков по воротам, справился с двумя буллитами хоккеистов «Вашингтона» и был признан первой звездой матча.

Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос сразу после завершения матча подъехал к арбитру встречи и забрал у него шайбу, которую передал россиянину. Ценный трофей будет напоминать Аскарову о своей первой победе в НХЛ.

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Всего в НХЛ на счету Аскарова три матча, в которых он одержал одну победу с процентом отражённых бросков 91,4%.