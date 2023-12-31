«Он был великолепен». Капитан «Нэшвилла» — о первой победе Аскарова в НХЛ

Капитан «Нэшвилла» Роман Йози прокомментировал первую победу вратаря Ярослава Аскарова. В матче с «Вашингтоном» российский вратарь отразил 27 из 29 бросков по воротам, отбил два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи.

«Мы очень этого хотели. Аскаров сыграл великолепно, и это было потрясающе. Он был очень хорош, и эта первая победа очень важна, особенно для вратарей. Это важная веха в карьере, поэтому мы очень рады за него», — цитирует Йози пресс-служба клуба.

Всего в НХЛ на счету вратаря Ярослава Аскарова три матча, в которых он одержал одну победу с процентом отражённых бросков 91,4%. В текущем сезоне Аскаров провёл в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 90,8% и коэффициентом надёжности 2.45.