Форвард «Нэшвилла» — о первой победе Аскарова в НХЛ: мы очень рады за него

Нападающий «Нэшвилла» Люк Евангелиста был рад увидеть первую победу в НХЛ вратаря Ярослава Аскарова. В матче с «Вашингтоном» российский вратарь отразил 27 из 29 бросков по воротам, отбил два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи.

«За ним было приятно наблюдать и видеть его радость в раздевалке. Это была отличная первая победа для него в НХЛ. Он отразил послематчевые броски двух россиян, за игрой которых наблюдал, вероятно, ещё в детстве. Мы очень рады за него», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

Всего в НХЛ на счету Аскарова три матча, в которых он одержал одну победу с процентом отражённых бросков 91,4%. В текущем сезоне Аскаров провёл в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 90,8% и коэффициентом надёжности 2.45.