Макдэвид показал третий результат по матчам с 2+ очками в первые 600 игр в НХЛ

В Лос-Анджелесе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 Б).

Заброшенной шайбой и результативной передачей отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Этот матч стал для Макдэвида 600-м в карьере и 274-м, в котором канадец набирает минимум два очка. Таким образом, Макдэвид показал третий результат по матчам с 2+ очками за первые 600 игр в карьере НХЛ. Лучше результаты показывали лишь Марио Лемье (353 матча с 2+ очками) и Уэйн Гретцки (407).

На счету Макдэвида в текущем сезоне 31 матч, в котором канадский нападающий забросил 13 шайб и отдал 34 результативные передачи. Всего в НХЛ Коннор провёл 600 матчей и набрал 897 (316+581) очков.