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Макдэвид показал третий результат по матчам с 2+ очками в первые 600 игр в НХЛ

Макдэвид показал третий результат по матчам с 2+ очками в первые 600 игр в НХЛ
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В Лос-Анджелесе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 Б).

Заброшенной шайбой и результативной передачей отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Этот матч стал для Макдэвида 600-м в карьере и 274-м, в котором канадец набирает минимум два очка. Таким образом, Макдэвид показал третий результат по матчам с 2+ очками за первые 600 игр в карьере НХЛ. Лучше результаты показывали лишь Марио Лемье (353 матча с 2+ очками) и Уэйн Гретцки (407).

На счету Макдэвида в текущем сезоне 31 матч, в котором канадский нападающий забросил 13 шайб и отдал 34 результативные передачи. Всего в НХЛ Коннор провёл 600 матчей и набрал 897 (316+581) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фиала (Кемпе, Даути) – 14:44 (pp)     2:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 18:49     2:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 25:35 (pp)     2:2 Драйзайтль (Макдэвид) – 35:29     2:3 Райан – 65:00    
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