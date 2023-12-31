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«Динамо» представило новогодний ролик с участием легионеров клуба, пробующих русскую кухню

«Динамо» представило новогодний ролик с участием легионеров клуба, пробующих русскую кухню
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Пресс-служба московского «Динамо» на YouTube-канале опубликовало предновогоднее видео, в котором легионеры клуба канадские нападающие Седрик Пакетт, Эрик О’Делл и Джордан Уил, а также американский защитник Бреннан Менелл попробовали русскую кухню.

«Что больше всего на новогоднем столе понравилось Эрик О'Деллу? Какую оценку Седрик Пакетт поставил холодцу? Как звучит селедка под шубой на английском? Праздничное видео от Динамо ТВ зарядит вас необходимым настроением перед наступлением 2024 года. Это круче, чем «Иван Васильевич меняет профессию», — с таким описанием пресс-служба клуба опубликовала новогоднее видео.

Видео доступно на YouTube-канале клуба.

Напомним, «Динамо» завершило 2023-й календарный год на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 62 очка в 46 матчах.

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