Флёри проведёт юбилейный 1000-й матч в регулярном чемпионате НХЛ в игре с «Виннипегом»

39-летний канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри проведёт свой 1000-й матч в НХЛ в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», которая состоится сегодня, 31 декабря (начало – в 22:00 мск). Об этом сообщает журналист Майкл Руссо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Он станет лишь четвёртым вратарём в истории регулярного чемпионата НХЛ, который покорит эту отметку. Больше него матчей провели лишь Патрик Руа (1029), Роберто Луонго (1044) и Мартин Бродо (1266).

За свою карьеру в НХЛ он выступал за такие команды, как «Питтсбург Пингвинз», «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Флёри занимает третье место в истории НХЛ по количеству побед среди вратарей и первое место среди действующих голкиперов.

За 999 игр в НХЛ Флёри продемонстрировал статистику в 91,2% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,59.