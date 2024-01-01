«Миннесота» без Капризова уступила «Виннипегу», у Наместникова гол
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В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Виннипег Джетс» (2:3).
Шайбами в составе победителей отметились Адам Лаури, Владислав Наместников и Доминик Тонинато.
У хозяев отличились Маркус Фолиньо и Фредерик Годро.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы.
Это был второй матч за два дня между этими соперниками. В первом из них победу праздновал так же «Виннипег» (4:2).
«Джетс» набрали 48 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.
«Миннесота» осталась с 36 очками и идёт на 11 строчке Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо (Сперджен, Годро) – 18:07 1:1 Лаури (Эпплтон, Демело) – 22:08 2:1 Годро (Юханссон, Петан) – 43:56 (pp) 2:2 Наместников (Перфетти, Шмидт) – 44:52 (pp) 2:3 Тонинато – 47:32
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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