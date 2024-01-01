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Гол Артёма Зуба помог «Оттаве» одержать победу в матче с «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала на своей площадке «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Джейкоб Чикран, Зак Макьюэн, Доминик Кубали, Марк Кастелиц и российский защитник Артём Зуб. У «Баффало» голом отметился Тейдж Томпсон.

«Оттава» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах. «Баффало» занимает 14-е место на Востоке. В активе команды 34 очка в 38 матчах.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Монреалем», а «Оттава» сыграет с «Ванкувером».

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