Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Артёма Зуба помог «Оттаве» одержать победу в матче с «Баффало»

Гол Артёма Зуба помог «Оттаве» одержать победу в матче с «Баффало»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала на своей площадке «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Джейкоб Чикран, Зак Макьюэн, Доминик Кубали, Марк Кастелиц и российский защитник Артём Зуб. У «Баффало» голом отметился Тейдж Томпсон.

«Оттава» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах. «Баффало» занимает 14-е место на Востоке. В активе команды 34 очка в 38 матчах.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Монреалем», а «Оттава» сыграет с «Ванкувером».

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Жиру, Сандерсон) – 06:51 (pp)     2:0 Макьюэн (Бернард-Докер, Шабо) – 12:38     2:1 Томпсон (Скиннер) – 19:46     3:1 Кубалик (Грейг, Шабо) – 27:18     4:1 Кастелиц (Бреннстрём) – 39:44     5:1 Зуб – 55:16    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android