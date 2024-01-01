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«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Ларс Эллер (дубль) и Ноэль Аччари. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин принимал участие во встрече, но не отметился результативными действиями. У «Айлендерс» шайбу забросил Самуэль Болдюк.

«Питтсбург» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 40 очков в 35 матчах. «Нью-Йорк Айлендерс» занимает шестое место на Востоке. В активе команды 43 очка в 36 матчах.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Вашингтоном», а «Айлендерс» сыграет с «Колорадо».

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Эллер (Харкинс, Пуустинен) – 02:18     2:0 Аччари (О'Коннор) – 22:20     2:1 Болдюк – 53:51     3:1 Эллер – 59:17    
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