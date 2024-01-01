Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» добиться победы в матче с «Монреалем»

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» (4:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также шайбами в составе победителей отметились Брейден Пойнт, Остин Уотсон и Кэлвин де Хаан.

У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд, Джонатан Ковачевич и Ник Судзуки.

«Тампа» набрала 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 3 января будут гостить у «Виннипег Джетс».

«Монреаль» остался с 35 очками и идёт на 13 строчке Востока. В ближайшей игре «Канадиенс» 3 января сыграют на выезде с «Даллас Старз».