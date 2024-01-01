Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» добиться победы в матче с «Монреалем»
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» (4:3).
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также шайбами в составе победителей отметились Брейден Пойнт, Остин Уотсон и Кэлвин де Хаан.
У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд, Джонатан Ковачевич и Ник Судзуки.
«Тампа» набрала 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 3 января будут гостить у «Виннипег Джетс».
«Монреаль» остался с 35 очками и идёт на 13 строчке Востока. В ближайшей игре «Канадиенс» 3 января сыграют на выезде с «Даллас Старз».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд – 23:58 0:2 Ковачевич (Монтембо) – 31:59 1:2 Пойнт (Пол, Хагель) – 34:01 2:2 Уотсон (Хедман, Пербикс) – 37:36 3:2 де Хаан (Кучеров, Стэмкос) – 47:49 4:2 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 54:53 4:3 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 57:55
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