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«Даллас» нанёс сокрушительное поражение «Чикаго» в матче НХЛ

«Даллас» нанёс сокрушительное поражение «Чикаго» в матче НХЛ
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В Далласе завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс разгромное поражение «Чикаго Блэкхоукс» (8:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
8 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Смит (Стил, Хаканпяя) – 11:35     2:0 Сутер (Робертсон, Хейсканен) – 17:16     3:0 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 19:11     4:0 Стил (Робертсон, Хейсканен) – 23:43     5:0 Марчмент (Сегин, Лундквист) – 32:50 (pp)     5:1 Курашев (Бедард, Гуттман) – 40:39 (pp)     6:1 Хинц (Харли, Павелски) – 44:46     7:1 Марчмент (Сегин, Дюшейн) – 54:29     8:1 Марчмент (Линделль, Лундквист) – 58:58    
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