«Даллас» нанёс сокрушительное поражение «Чикаго» в матче НХЛ
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В Далласе завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс разгромное поражение «Чикаго Блэкхоукс» (8:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
8 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Смит (Стил, Хаканпяя) – 11:35 2:0 Сутер (Робертсон, Хейсканен) – 17:16 3:0 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 19:11 4:0 Стил (Робертсон, Хейсканен) – 23:43 5:0 Марчмент (Сегин, Лундквист) – 32:50 (pp) 5:1 Курашев (Бедард, Гуттман) – 40:39 (pp) 6:1 Хинц (Харли, Павелски) – 44:46 7:1 Марчмент (Сегин, Дюшейн) – 54:29 8:1 Марчмент (Линделль, Лундквист) – 58:58
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