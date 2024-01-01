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Юные воспитанники «Сочи» поздравили с Новым годом Мичкова, Третьяка и других игроков клуба

Юные воспитанники «Сочи» поздравили с Новым годом Мичкова, Третьяка и других игроков клуба
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Пресс-служба «Сочи» опубликовала необычный видеоролик, в котором юные воспитанники детско-юношеской школы выступили с новогодними поздравлениями для игроков основного состава и главного тренера клуба.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Воспитанники ДЮСШ ХК «Сочи» поздравляют Матвея Мичкова, Артура Тянулина, Кирилла Рассказова, Максима Третьяка, Джереми Бракко, Дмитрия Кокорева и всех-всех-всех с любимым праздником!

Ребята, мир выжил, потому что смеялся! С Новым годом!» — гласит комментарий «Сочи» к видеоролику.

Напомним, «Сочи» завершил 2023 календарный год на последнем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024, набрав 33 очка в 46 матчах.

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