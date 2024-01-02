«Нэшвилл» вернул Аскарова в АХЛ после первой в карьере победы в НХЛ

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц на официальном сайте клуба объявил, что команда вернула российского вратаря Ярослава Аскарова в клуб АХЛ «Милуоки».

Напомним, ранее Аскаров в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) одержал первую победу в НХЛ. Российский вратарь отразил 27 из 29 бросков по воротам, взял два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи.

Всего в НХЛ Аскаров провёл три матча, в которых одержал одну победу с процентом отражённых бросков 91,4%.

В текущем сезоне Аскаров провёл в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 90,8% и коэффициентом надёжности 2.45.

На данный момент «Нэшвилл» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 41 очко.