The Hockey Writers: Свечников и Ахо — двигатели, которые ведут «Каролину» к победам

Журналист Томми Беннетт в статье на сайте The Hockey Writers оценил игру нападающих «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова и Себастьяна Ахо в нынешнем сезоне НХЛ.

«Очень важно, чтобы их звёздные игроки были в отличной форме. Андрей Свечников заявил о себе, забив четыре гола и набрав девять очков в последних пяти играх. Его хет-трик помог «Харрикейнз» одолеть «Монреаль Канадиенс» 29 декабря. Он не одинок: Себастьян Ахо был, пожалуй, лучшим игроком НХЛ на прошлой неделе. Ахо силён в защите, но, что более важно, он результативный. На его счету два гола и девять передач в последних трёх играх, что является важной причиной трёх недавних побед команды.

Команда находится в гораздо лучшем положении, чем ранее, и во многом это заслуга звёзд, прокладывающих путь. Ахо и Свечников — двигатели, которые поддерживают и ведут «Харрикейнз» к победам. У «Каролины» ещё 15 игр с соперниками по дивизиону, а с 7 по 30 марта они проведут игры через день. Права на ошибку практически нет, и остаток пути будет тяжёлым», — сказано в статье.