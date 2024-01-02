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Канада сенсационно уступила Чехии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею

Канада сенсационно уступила Чехии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею
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В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» прошёл второй матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Канады и Чехии. Сенсационную победу в матче одержали чехи со счётом 3:2.

U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Канада U20
Окончен
2 : 3
Чехия U20
0:1 Штанцль (Рымон) – 07:51 (5x5)     0:2 Цибулька (Кулих) – 18:01 (5x5)     1:2 Вуд (Коуэн, Ягер) – 23:43 (5x5)     2:2 Фурлонг (Пойтрас) – 36:40 (5x5)     2:3 Штанцль (Бехер, Рымон) – 59:49 (5x5)    

Счёт в матче на восьмой минуте открыли чехи благодаря голу Якуба Штанцля. Чехи удвоили своё преимущество под занавес первого периода, когда гол броском от синей линии забил Томаш Цибулька. Канадцы усилили давление на соперника, в результате чего забили два гола во втором периоде. Сначала отличился М