Канада сенсационно уступила Чехии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею

В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» прошёл второй матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Канады и Чехии. Победу в матче одержали чехи со счётом 3:2.

Счёт в матче на восьмой минуте открыли чехи благодаря голу Якуба Штанцля. Чехи удвоили своё преимущество под занавес первого периода, когда гол броском от синей линии забил Томаш Цибулька. Канадцы усилили давление на соперника, в результате чего забили два гола во втором периоде. Сначала отличился Мэтью Вуд, а затем счёт сравнял Джейк Фурлонг. Судьбу матча решил гол чехов за 11 секунд до конца третьего периода.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале.

Напомним, ранее в первом четвертьфинале сборная Финляндии обыграла сборную Словакии со счётом 4:3 в овертайме.