Канадский форвард — о вылете с МЧМ-2024: это худшее чувство в мире, я подвёл свою страну

Нападающий молодёжной сборной Канады Мэттью Пойтрас остался крайней разочарован поражением от Чехии в четвертьфинале МЧМ-2024. Канадцы пропустили победный гол за 11 секунд до конца третьего периода при равном счёте.

«Это худшее чувство в мире. Я чувствую, что в этом матче мы выложились по полной. У нас была отличная команда, и такой результат очень сильно расстраивает. Я не знаю, это худшие ощущения в мире. Я чувствую, что подвёл свою страну», — цитирует форварда пресс-служба ИИХФ.

Канада впервые с 2019 года не вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира. Тогда на стадии четвертьфинала канадская сборная уступила финнам со счётом 1:2 в овертайме. В последних двух мировых первенствах молодёжных команд канадская сборная становилась чемпионом.