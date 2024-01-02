Тренер Канады — о вылете с МЧМ-2024: исход матча решили сантиметры

Главный тренер молодёжной сборной Канады Алан Летанг подвёл итоги поражения в четвертьфинальном матче МЧМ-2024 от сборной Чехии. Канадцы пропустили победный гол за 11 секунд до конца после рикошета от конька собственного защитника.

«Исход матча решили считаные сантиметры. Мы знаем, как игра может повернуться в таких упорных и плотных матчах, различные отскоки и рикошеты могут решить её исход. Сегодня эти сантиметры были не в нашу пользу.

После первого периода мы отлично играли, возможно, это были наши лучшие два периода на турнире. Но надо отдать должное сопернику, они играли самоотверженно», — цитирует Летанга TSN.

Канада впервые с 2019 года не вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира. Тогда на стадии четвертьфинала канадская сборная уступила финнам со счётом 1:2 в овертайме.