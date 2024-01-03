«Бостон» обыграл в гостях «Коламбус», продлив серию до четырёх побед

В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе (США) состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон Брюинз» победили на выезде «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1.

Первый период завершился без заброшенных шайб. На 23-й минуте встречи счёт открыл защитник гостей Кевин Шаттенкирк, две минуты спустя форвард хозяев Кент Джонсон сквитал этот гол с передач российских игроков — защитника Ивана Проворова и нападающего Дмитрия Воронкова. На 34-й минуте Джеймс ван Римсдайк вывел «мишек» вперёд. В заключительной трети матча Дэнтон Хайнен на 48-й минуте и Трент Фредерик на 56-й минуте упрочили преимущество гостей — обе эти шайбы были заброшены с передач ван Римсдайка.

Эта победа стала для хоккеистов «Бостона» четвёртой подряд в последних матчах.