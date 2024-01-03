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«Бостон» обыграл в гостях «Коламбус», продлив серию до четырёх побед

«Бостон» обыграл в гостях «Коламбус», продлив серию до четырёх побед
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В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе (США) состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон Брюинз» победили на выезде «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первый период завершился без заброшенных шайб. На 23-й минуте встречи счёт открыл защитник гостей Кевин Шаттенкирк, две минуты спустя форвард хозяев Кент Джонсон сквитал этот гол с передач российских игроков — защитника Ивана Проворова и нападающего Дмитрия Воронкова. На 34-й минуте Джеймс ван Римсдайк вывел «мишек» вперёд. В заключительной трети матча Дэнтон Хайнен на 48-й минуте и Трент Фредерик на 56-й минуте упрочили преимущество гостей — обе эти шайбы были заброшены с передач ван Римсдайка.

Эта победа стала для хоккеистов «Бостона» четвёртой подряд в последних матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Шаттенкирк (Грызлик, Койл) – 22:12     1:1 Джонсон (Проворов, Воронков) – 24:06     1:2 ван Римсдайк (Дебраск, Линдхольм) – 33:07 (pp)     1:3 Хайнен (ван Римсдайк) – 47:29     1:4 Фредерик (ван Римсдайк) – 55:54    
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