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Дубль Андрея Свечникова помог «Каролине» разгромить «Рейнджерс»

Дубль Андрея Свечникова помог «Каролине» разгромить «Рейнджерс»
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Сегодня, 3 января, «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл на своей площадке «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джек Друри, Джордан Мартинук, Джейден Чатфилд и Майкл Бантинг, а также дубль на счету российского нападающего Андрея Свечникова. Ворота команды защищал Пётр Кочетков, совершивший 28 сейвов (96.55%).

За «Рейнджерс» единственный гол с передачи российского нападающего Артемия Панарина забил Крис Крайдер. На воротах у команды отыграл Иван Шестеркин, сделавший 20 сейвов (76.92%).

После 38 матчей «Каролина» занимает 4-е место в Восточной конференции с 46 очками. «Рейнджерс» расположился на 2-й строчке, набрав 51 очко в 36 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Рейнджерс» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Друри (Ноэсен, Шей) – 01:49 (pp)     0:2 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 19:29 (pp)     1:2 Крайдер (Труба, Панарин) – 24:30     1:3 Мартинук (Стаал) – 26:32     1:4 Чатфилд (Друри, Нечас) – 41:33     1:5 Свечников (Шей) – 42:56     1:6 Бантинг (Лемье, Шей) – 55:49    
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