Дубль Андрея Свечникова помог «Каролине» разгромить «Рейнджерс»

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Сегодня, 3 января, «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл на своей площадке «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джек Друри, Джордан Мартинук, Джейден Чатфилд и Майкл Бантинг, а также дубль на счету российского нападающего Андрея Свечникова. Ворота команды защищал Пётр Кочетков, совершивший 28 сейвов (96.55%).

За «Рейнджерс» единственный гол с передачи российского нападающего Артемия Панарина забил Крис Крайдер. На воротах у команды отыграл Иван Шестеркин, сделавший 20 сейвов (76.92%).

После 38 матчей «Каролина» занимает 4-е место в Восточной конференции с 46 очками. «Рейнджерс» расположился на 2-й строчке, набрав 51 очко в 36 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Рейнджерс» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».