«Монреаль» одержал волевую победу над «Далласом» после трёх поражений подряд

В ночь со 2 на 3 января мск в далласском «Американ Эйрлайнс Центре» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс». Победа со счётом 4:3 осталась за гостями.

Хоккеисты «Далласа» открыли счёт уже на 11-й секунде игры — отличился Джейми Бенн. Однако «Канадиенс» быстро переломили ход игры в свою пользу — к середине периода они были впереди благодаря заброшенным шайбам Ника Судзуки на пятой минуте и Кайдена Гули на десятой. На 27-й минуте игры Джордан Харрис упрочил преимущество канадского клуба, а на 47-й минуте Коул Кофилд в большинстве довёл его до трёх шайб. В концовке «Старз» попытались вернуться в игру, но смогли только сократить отставание до минимума.

«Даллас» уступил после двух подряд одержанных побед. «Монреаль» прервал серию из трёх поражений кряду.