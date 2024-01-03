«Монреаль» одержал волевую победу над «Далласом» после трёх поражений подряд

В ночь со 2 на 3 января мск в далласском «Американ Эйрлайнс Центре» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс». Победа со счётом 4:3 осталась за гостями.
Хоккеисты «Далласа» открыли счёт уже на 11-й секунде игры — отличился Джейми Бенн. Однако «Канадиенс» быстро переломили ход игры в свою пользу — к середине периода они были впереди благодаря заброшенным шайбам Ника Судзуки на пятой минуте и Кайдена Гули на десятой. На 27-й минуте игры Джордан Харрис упрочил преимущество канадского клуба, а на 47-й минуте Коул Кофилд в большинстве довёл его до трёх шайб. В концовке «Старз» попытались вернуться в игру, но смогли только сократить отставание до минимума.
«Даллас» уступил после двух подряд одержанных побед. «Монреаль» прервал серию из трёх поражений кряду.
- 3 января 2024
-
07:20
-
07:07
-
06:49
-
06:37
-
06:35
-
06:34
-
06:34
-
06:33
-
06:27
-
06:19
-
06:14
-
05:51
-
05:45
-
05:38
-
05:35
-
05:32
-
05:26
-
05:19
-
04:35
-
04:24
-
00:15
-
00:14
-
00:00
- 2 января 2024
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:00
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:41
-
20:40
-
20:27