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«Монреаль» одержал волевую победу над «Далласом» после трёх поражений подряд

«Монреаль» одержал волевую победу над «Далласом» после трёх поражений подряд
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В ночь со 2 на 3 января мск в далласском «Американ Эйрлайнс Центре» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс». Победа со счётом 4:3 осталась за гостями.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Хоккеисты «Далласа» открыли счёт уже на 11-й секунде игры — отличился Джейми Бенн. Однако «Канадиенс» быстро переломили ход игры в свою пользу — к середине периода они были впереди благодаря заброшенным шайбам Ника Судзуки на пятой минуте и Кайдена Гули на десятой. На 27-й минуте игры Джордан Харрис упрочил преимущество канадского клуба, а на 47-й минуте Коул Кофилд в большинстве довёл его до трёх шайб. В концовке «Старз» попытались вернуться в игру, но смогли только сократить отставание до минимума.

«Даллас» уступил после двух подряд одержанных побед. «Монреаль» прервал серию из трёх поражений кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Бенн (Джонстон) – 00:11     1:1 Судзуки (Слафковски, Харрис) – 04:14     1:2 Гуле (Ковачевич, Пеццетта) – 09:46     1:3 Харрис – 26:54     1:4 Кофилд (Монахан, Судзуки) – 46:45 (pp)     2:4 Джонстон (Дадонов, Марчмент) – 56:12     3:4 Робертсон (Дюшейн, Марчмент) – 58:00    
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