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Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 900 очков за карьеру

Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 900 очков за карьеру
Коннор Макдэвид
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе второго периода хозяева впереди — 2:0.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился капитан команды Коннор Макдэвид, для которого второе очко в этом матче стало 900-м за карьеру в НХЛ. На покорение этого рубежа канадскому нападающему хватило всего 602 матчей. Таким образом Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 900 очков за карьеру.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (385), второе место занимает Марио Лемье (463), топ-3 замыкает Майк Босси (582), на четвёртом месте расположился Петер Штястны (599). Макдэвид превзошёл показатели Яри Курри (632) и Бобби Орра (638).

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