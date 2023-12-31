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Лишь 4 хоккеиста за всю историю НХЛ набрали очков больше Макдэвида за первые 600 матчей

В Лос-Анджелесе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 Б).

Заброшенной шайбой и результативной передачей отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На счету Макдэвида в текущем сезоне 31 матч, в котором канадский нападающий забросил 13 шайб и отдал 34 результативные передачи. Всего в НХЛ Коннор провёл 600 матчей и набрал 897 (316+581) очков.

За всю историю НХЛ лишь четыре хоккеиста набрали больше очков, чем Макдэвид за первые 600 матчей в лиге. Впереди — Петер Штястны (901), Майк Босси (921), Марио Лемье (1215) и Уэйн Гретцки (1451).

«Нефтяники» одержали четвёртую победу подряд, набрали 35 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Ойлерз» 1 января будут гостить у «Анахайм Дакс».