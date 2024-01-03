Три передачи Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Тампу», у Кучерова гол

Сегодня, 3 января, «Тампа-Бей Лайтнинг» в гостях проиграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:4 (1:0, 0:2, 1:2).
В составе «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Ник Пионк, Алекс Иафаллло, Николай Элерс и Морган Бэррон. Три голевые передачи на счету российского нападающего Владислава Наместникова.
За «Тампу» голами отличились Стивен Стэмкос и россиянин Никита Кучеров.
После 36 матчей «Виннипег» лидирует в Западной конференции с 50 очками. «Тампа» расположилась на 9-м месте, набрав 41 очко в 39 играх.
Следующий матч «Виннипег» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Тампа» сыграет с «Миннесота Уайлд».
TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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