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Три передачи Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Тампу», у Кучерова гол

Три передачи Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Тампу», у Кучерова гол
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Сегодня, 3 января, «Тампа-Бей Лайтнинг» в гостях проиграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:4 (1:0, 0:2, 1:2).

В составе «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Ник Пионк, Алекс Иафаллло, Николай Элерс и Морган Бэррон. Три голевые передачи на счету российского нападающего Владислава Наместникова.

За «Тампу» голами отличились Стивен Стэмкос и россиянин Никита Кучеров.

После 36 матчей «Виннипег» лидирует в Западной конференции с 50 очками. «Тампа» расположилась на 9-м месте, набрав 41 очко в 39 играх.

Следующий матч «Виннипег» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Тампа» сыграет с «Миннесота Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 06:18 (pp)     1:1 Пионк (Диллон, Бэррон) – 24:44     2:1 Иафалло (Перфетти, Наместников) – 29:13     3:1 Элерс (Наместников) – 55:13     4:1 Бэррон (Тонинато, Наместников) – 57:53     4:2 Кучеров (Хедман, Пойнт) – 59:23 (pp)    

TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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