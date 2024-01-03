«Айлендерс» уступили «Колорадо» в овертайме матча с тремя российскими вратарями

В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Болл Арены» в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс». «Лавины» одержали выездную победу в овертайме со счётом 5:4.
В стартовом отрезке команды обменялись шайбами (Энгвалла на шестой минуте и Девона Тэйвза на седьмой), на последней минуте периода Нельсон вывел гостей вперёд. На 22-й минуте Хольмстрём установил счёт 3:1 в пользу гостей, но голы российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина на 25-й минуте и Друэна на 29-й минуте вновь привели к равенству. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов на 31-й минуте снова вывел нью-йоркцев вперёд. После второй шайбы оформившего дубль Ничушкина на 53-й минуте счёт стал 4:4, и встреча перешла в овертайм, который оборвался уже на первой минуте голом центрфорварда «Колорадо» Маккиннона.
В матче приняли участие три российских вратаря: Александр Георгиев провёл полную игру в составе «Колорадо», Семён Варламов начал встречу в воротах «Айлендерс», но на 15-й минуте был заменён на Илью Сорокина, который четыре минуты спустя отметился результативной передачей.
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