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«Айлендерс» уступили «Колорадо» в овертайме матча с тремя российскими вратарями

«Айлендерс» уступили «Колорадо» в овертайме матча с тремя российскими вратарями
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В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Болл Арены» в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс». «Лавины» одержали выездную победу в овертайме со счётом 5:4.

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В стартовом отрезке команды обменялись шайбами (Энгвалла на шестой минуте и Девона Тэйвза на седьмой), на последней минуте периода Нельсон вывел гостей вперёд. На 22-й минуте Хольмстрём установил счёт 3:1 в пользу гостей, но голы российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина на 25-й минуте и Друэна на 29-й минуте вновь привели к равенству. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов на 31-й минуте снова вывел нью-йоркцев вперёд. После второй шайбы оформившего дубль Ничушкина на 53-й минуте счёт стал 4:4, и встреча перешла в овертайм, который оборвался уже на первой минуте голом центрфорварда «Колорадо» Маккиннона.

В матче приняли участие три российских вратаря: Александр Георгиев провёл полную игру в составе «Колорадо», Семён Варламов начал встречу в воротах «Айлендерс», но на 15-й минуте был заменён на Илью Сорокина, который четыре минуты спустя отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Нельсон) – 05:39     1:1 Тэйвз (О'Коннор, Макар) – 06:11     1:2 Нельсон (Добсон, Сорокин) – 19:28 (pp)     1:3 Хольмстрём (Клаттербак) – 21:09     2:3 Ничушкин (Жирар, Друен) – 24:18     3:3 Друен (Рантанен, Маккиннон) – 28:24     3:4 Романов (Барзал) – 30:18     4:4 Ничушкин – 52:21 (pp)     5:4 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 60:32 (pp)    
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