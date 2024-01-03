Гол и четыре передачи Коннора Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Филадельфию»

Сегодня, 3 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Конор Макдэвид, Зак Хайман и Леон Драйзайтль, а также дублем отметился Райан Ньюджент–Хопкинс.
За «Филадельфию» отличились Трэвис Конечны и Марк Стаал.
После 35 матчей «Эдмонтон» занимает девятое место в Западной конференции с 39 очками. «Филадельфия» расположилась на шестой строчке Восточной конференции, набрав 43 очка в 37 играх.
Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Оттавой Сенаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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