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Гол и четыре передачи Коннора Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Филадельфию»

Гол и четыре передачи Коннора Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Филадельфию»
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Сегодня, 3 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Конор Макдэвид, Зак Хайман и Леон Драйзайтль, а также дублем отметился Райан Ньюджент–Хопкинс.

За «Филадельфию» отличились Трэвис Конечны и Марк Стаал.

После 35 матчей «Эдмонтон» занимает девятое место в Западной конференции с 39 очками. «Филадельфия» расположилась на шестой строчке Восточной конференции, набрав 43 очка в 37 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Оттавой Сенаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Деарне) – 15:55     2:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 28:12     2:1 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 31:10     2:2 Стаал (Конечны, Фараби) – 37:00     3:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 39:05 (pp)     4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Сеси) – 41:27     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 51:19    

TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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