21 сейв Сергея Бобровского помог «Флориде» одержать победу над «Аризоной»

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Сегодня, 3 января, «Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Маллетт-Арене» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук и Густав Форслинг. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу. В воротах у команды сыграл россиянин Сергей Бобровский, совершивший 21 сейв (95,45%).

За «Аризону» отличились Трэвис Конечны и Марк Стаал.

После 37 матчей «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 48 очками. «Аризона» расположилась на восьмой строчке Западной конференции, набрав 40 очков в 36 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Аризона» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

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