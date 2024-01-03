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21 сейв Сергея Бобровского помог «Флориде» одержать победу над «Аризоной»

21 сейв Сергея Бобровского помог «Флориде» одержать победу над «Аризоной»
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Сегодня, 3 января, «Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Маллетт-Арене» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук и Густав Форслинг. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу. В воротах у команды сыграл россиянин Сергей Бобровский, совершивший 21 сейв (95,45%).

За «Аризону» отличились Трэвис Конечны и Марк Стаал.

После 37 матчей «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 48 очками. «Аризона» расположилась на восьмой строчке Западной конференции, набрав 40 очков в 36 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Аризона» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге – 10:45     1:1 Керфут (Круз) – 43:17 (sh)     1:2 Райнхарт (Барков, Вераге) – 47:56 (pp)     1:3 Ткачук (Куликов, Беннетт) – 48:38     1:4 Форслинг – 57:39    

TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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